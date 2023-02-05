Kılıçdaroğlu’ndan ‘418 milyar dolar’ paylaşımı: Çok büyük paradır
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘418 milyar dolar’ paylaşımı: Çok büyük paradır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; “Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nda; “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Önümüzdeki seçimlerde milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet biz bunu başaracağız ve birlikte başaracağız” demişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında da “Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır” açıklamasını yaptı. (ANKA)

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Kılıçdaroğlu’ndan ‘418 milyar dolar’ paylaşımı: Çok büyük paradır
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