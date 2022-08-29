Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos’un, bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde, milletin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesi olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal’in, hassasiyet ve tam bir gizlilikle yürüttüğü Büyük Taarruz planını, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü devreye soktuğunu, hürriyete yürekten bağlı milletin çelik iradesinin, düşman ordularını tarihi bir mağlubiyete uğrattığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal’in bu eşsiz başarıyı, 1 Eylül 1922 tarihli telgrafında, “Garp cephesinde 26 Ağustos’ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi.” şeklinde duyurduğunu ifade etti.

Ülkesini ve milletini esaretten kurtarmış bir kahraman olarak Ankara’ya dönen Büyük Önder’in gençlik yıllarından itibaren kurduğu Cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için, bu büyük zaferin hemen ardından işe koyulduğunu ve bu düşü “Barışın tatlı güneşi…” olarak tarif ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, o gün temelleri atılan Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırıncaya kadar sürecek. Söz veriyoruz: Güzel ülkemiz ‘Barışın tatlı güneşi’ ile aydınlanacak.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.” (AA)