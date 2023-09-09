Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında! Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP’nin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) bugün mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında! Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız!” (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Emirhan’dan acı haber

Emirhan’dan acı haber

Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu eşinin evinde aldı 

Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu eşinin evinde aldı 

Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı
Gündem