Kılıçdaroğlu’ndan ’10 Kasım’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Atatürk’ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, O’nun kurduğu ve ‘Kimsesizlerin kimsesi’ diyerek tanımladığı Cumhuriyet’i, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır. Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Büyük Atatürk, sözün sözümüz, yolun yolumuzdur” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun yazılı mesajı şöyle:

“BU MÜCADELEYİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIMIZA OLAN İNANCIM TAMDIR”

“Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Kurtuluş Savaşımızın önderi, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk ‘Millet Egemenliği’ düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamıdır. 57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran Büyük Önder’in en büyük mirası ise şüphesiz, özgür ve bağımsız Cumhuriyetimizdir. Kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur.

Aziz Atatürk’ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, O’nun kurduğu ve ‘Kimsesizlerin kimsesi’ diyerek tanımladığı Cumhuriyet’i, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84’üncü yıldönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Büyük Atatürk,

Sözün sözümüz, yolun yolumuzdur.”

(ANKA)