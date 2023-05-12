Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarını paylaşan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
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Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarını paylaşan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir grubun suikast yapmak için Türkiye’ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter’ta Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs’ta yapılan “1- Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim… Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapacak bir grubun Gürcistan’a Türkiye’ye girdiği belirtiliyor.” şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK’nın 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”  suçundan dolayı re’sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı. (DHA)

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