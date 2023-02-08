Kılıçdaroğlu’na sarılarak gözyaşlarını tutamadı: Çocuklar gitti başkanım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Elbistan ve Pazarcık depremleri nedeniyle bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraşlı bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na sarılarak, “Benim çocuklarım enkaz altında. Bizim çocuklar gitti başkanım. Bizi kurtarın, ekiplerinizi çekin buraya” dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı. Dün sabah bölgeye giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerinde yaptığı incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti. Osmaniye’de yaptığı incelemelerin ardından Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’a geldi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti.

“3 AY SONRA BANKAYA ÖDEYECEK DURUMUM YOK Kİ”

Bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Hükümet, 3 ay OHAL ilan etti. 3 ay sonra ne yapacağım? Benim banka ödemelerim 3 ay ertelendi diye algılıyoruz. İyi de ben 3 ay sonra ödeyecek durumum yok ki. Ekmek yiyecek durumum yok” diye dert yandı. Kılıçdaroğlu da yurttaşa, “Ödeyemezsin. Ben bunları dile getireceğim. Hiç meraklanma” dedi.

SARILIP AĞLADI

Başka bir yurttaş, “Benim çocuklarım enkaz altında. Bizim çocuklar gitti başkanım. Bizi kurtarın, ekiplerinizi çekin buraya” diyerek Kılıçdaroğlu’na sarıldı, ağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir arama kurtarma görevlisini göstererek, “Sayın Genel Başkanımı, arkadaşımız ilk gün sabahki intikal edenlerden” sözleriyle bilgi verdi.

Deniz Yavuzyılmaz da “100 madenci de burada, ulaştı. Çalışıyoruz” dedi. Arama kurtarma görevlisi, Kılıçdaroğlu’na, “Bütün ekiplerimiz burada. Hem gıda için hem köylere destek için içme suyundan başladık, ekmek fırınlarımızı kurduk” dedi.

Öztunç, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na gelen iki çocuğun ağlayarak babalarının enkaz altında kaldığının bilgisini arama kurtarma görevlisine bildirirken, “Hemen şuradaki bina. Karabekir Apartmanı” diyerek ekibi o kişiye yönlendirdi.

AĞLAYAN KADIN YARDIM İSTEDİ

Kahramanmaraşlı bir kadın yurttaş, Kılıçdaroğlu’na, “Allah rıza için. Kardeşim, kardeşim… Dozer lazım, kepçe lazım, vinç lazım bize. Damla Apartmanı’nda… Allah aşkına ne olur. Vinç lazım bize. İki yeğenim var, iki kardeşim var. Vinç istiyoruz. AFAD geliyor, vinç yok. Vinç olmadığı için bir şey yapamıyorlar. Allah rızası için ne olur. Başınızdan savmayın, ne olur” diye feryat etti. Kılıçdaroğlu, kadını sakinleştiremeye çalışırken, “Bakın, bu arkadaşımız Ankara’dan gelen kurtarma ekibinin başındaki arkadaşımız. Bütün iş makineleri var. Bir kişi daha bir apartman söyledi, bir de sizinle… İlgilenin” dedi.

Kurtarma ekibinin başındaki görevli de kadınla birlikte oradan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta depremzede yurttaşlarla görüşüp sorunlarını dinledi. Ardından 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine hareket etmek üzere yola çıktı. (ANKA)