Kılıçdaroğlu’na kulak verelim

Başörtülüyüm.

Vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yanayım.

Sizinle el ele vererek yürümek istiyorum ama başörtüm nedeniyle bugüne kadar çok fazla istismara uğradım!

Size güvenmek istiyorum, ne öneriyorsunuz diyorsa,

Irak ve Suriye’nin parçalanmasına karşı olduğum gibi kopan parçaların bize bağlanarak, anayasamızın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi istemiyorum diyorsa,

Türk dünyası birleşiyor yalanı ile federatif yapıya geçerek; ABD’nin, Orta Asya’nın içlerine egemen olmasını istemiyorum diyorsa,

Mülteci, ensar vb. isimlerle düzenli olarak göç ettirilenleri vatanımızda istemiyorum diyorsa,

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamak istiyorum, Anadolu Birleşik Devletler diye ne olduğu belli olmayan bir devletçikte, yaşamak istemiyorum diyorsa ne denir?

Somut şartların somut tahlili yapılarak, ne cevap verilir?

Gelin aramızdaki etnik, dinsel ve siyasal ayrılıkları erteleyelim, üniter yapımımızı koruyalım ve gerekli ise inanç özgürlüğünüzün güvencesi bile olurum denir…

Kılıçdaroğlu bu sorular karşısında; yaptığı çıkışla, parlamenter rejiminin devamı için bir olalım, ben de sizin inanç özgürlüğünüzün güvencesi olayım, dediğini düşünüyorum!

Çünkü bugün, Atatürk’ün önderliğinde kurduğumuz Cumhuriyet ortada yok! Rejim değiştirilmiş, tüm devrimler kaldırılmış ya da alternatif anayasal düzenlemelerle kadükleştirilmiş, ülke tam anlamıyla ABD’nin güdümüne girmiş, ordu başta olmak üzere milli ne varsa ortadan kaldırılmıştır.

Diğer yandan Türk Milleti hala eski Türkiye var zannediyor. Eski Türkiye’nin olmadığını ise en iyi, eski Türkiye’yi yıkan AKP biliyor!

Ancak söylediği her şey, eski Türkiye’nin milli refleksleri olduğu için halkımız farkına varamıyor ve en kötüsü de iktidarı milli zannediyor.

Türkiye; iç kargaşayı tetikleyecek tüm bu gelişmeler ışığında, seçime gidiyor. Bir tarafta BOP için kurulmuş iktidar diğer yanda arkasında ABD’nin olmadığı muhalefet!

Millet İttifakı ne uzaydan ne Afganistan’dan ne de Suriye’den seçmen getiremeyeceğine göre kapısını çalabileceği tek seçmen yerli seçmendir.

Bugün Türkiye parçalanma sürecine girdiği için üniter yapı devam ederse siyaset yapabileceğini gören 6 siyasi parti, bir arada durmaya çalışıyor.

Parlamenter rejime dönüş için çok farklı pencerelerden bakan bu partilerin bir araya gelmesini ise herkes garipsiyor.

Oysaki hepsinin ortak noktası; AKP’nin önünü açmak için ABD tarafından operasyonlara maruz kalmasıdır.

Bugün BOP başkanın yanında duran dindar kesim ile arkasında ABD’nin olmadığı Millet İttifakı’nın yanında duran dindar kesimi ayırt edebilmek gerekiyor.

Vatanın bütünlüğü milletin birliği için gelene git denilir mi?

Keşke tüm muhalefet bir araya gelebilse!