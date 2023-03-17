Kılıçdaroğlu: Ziyaretin ertelenmesini HDP’ye sorun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesinin sorulması üzerine, “Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar, onu ev sahibine soracaksınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç eşlik etti. MYP heyetinde ise Genel Başkan Remzi Çayır’ın yanı sıra Genel Sekreter Haşim Yanar, Genel Başkan Yardımcıları Ali Saraçoğlu ve Mukaddes Demirci yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Remzi Çayır ile güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’nin güncel sorunlarını masaya yatırdıklarını söyleyerek, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyla beraber, en azından bir masanın etrafında bir araya gelmek, bir kahve içmek benim açımdan da ufkumun büyüklüğü açısından da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız” dedi.

‘BANA DEĞİL, HDP’YE SORUN’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesinin sorulması üzerine, “Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar, onu ev sahibine soracaksınız” dedi.

Kılıçdaroğlu Hatay Valisi ve Hatay İl Sağlık Müdürünün AK Parti’den milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmesine ilişkin de “Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. 50 bin kişi ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alır. Vicdanen bir kişi bile ‘Benim istifa etmem lazım. Ben bunu beceremedim. Bunu yapamadım. Burada benim de sorumluluğum var’ demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için, girsinler” dedi.

ÇAYIR: BAŞARILAR DİLİYORUM

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır da 14 Mayıs’a giderken Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini önemsediğini ifade ederek, “Bu yolculukta başarılar diliyorum. Biz arkadaşlara Milli Yol Partisi olarak Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastı, Türkiye’de bütün faili meçhuller dahil olmak üzere aydınlatılması gerektiğini Sayın Genel Başkanımıza ifade ettik. Duyarlılık gösterdiler. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Yani kimliği ne olursa olsun, bu ülkede gayrimeşru bütün cinayetler açığa kavuşturulmalıdır; Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere. Yine aynı şekilde adaletin, liyakatın ve üretimin olduğu bir Türkiye, insan farklılığının zenginlik sayıldığı bir Türkiye’dir. Kavga sebebi sayılmadığı bir Türkiye ve dünyadaki değişimi, insan hak ve özgürlüklerinin genişlemesinin aslında zenginliğimizin bir kapısı olduğunun idrakiyle bu şekilde bakmak gerektiğini ifade ettik. Elbette Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, devletin tehdidi, vatanın birliği çok mühim. Bu konularda bir sıkıntı olduğunu görmedik. Ben kendisine huzurlarınızda çok çok teşekkür ederim” diye konuştu. (DHA)