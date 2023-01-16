Kılıçdaroğlu: Yurt dışına çıkış haracını kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yurtdışına çıkışta alınan ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı’ adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Yurtdışına çıkışta alınan ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı’ adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek.” (ANKA)