Kılıçdaroğlu: Yurt dışına çıkış haracını kaldıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yurtdışına çıkışta alınan ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı’ adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Yurtdışına çıkışta alınan ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı’ adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek.” (ANKA)
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