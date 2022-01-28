Kılıçdaroğlu yolsuzlukla ilgili belge göstermişti! Bakan Karaismailoğlu’ndan yanıt

Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı yolsuzluk belgesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor” dedi. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul’daki yoğun kar yağışı günü neden uçağınız İstanbul Havalimanı’na değildi de Atatürk Havalimanı’na indi?’ sorusuna da cevap verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” dedi.

Elindeki belgeyi de anlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

* 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir.

* 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez, 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray’daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için.

* Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.

BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP liderinin yaptığı bu açıklamanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Karaismailoğlu, şunları söyledi;

*Sonuçta demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanları önemli kişilerdir. Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı.

*Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu.

*Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar.

*O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge.

“TUTARSIZ VE UYGUNSUZ TEKLİFLER ÇIKTI”

*İddia edilen şey; Bursa Hızlı Tren ihalesi. Böyle bir ihale var. Şu an Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan, iptal edilmiş olan ihaleler var.

*2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri.

*50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon Euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı.

“201 KİLOMETREYE ÇIKTI İHALENİN BOYUTLARI”

*Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km’lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi.

*7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri.

*Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL’ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar.

“2018 BİRİM FİYATLARI İLE 2021 BİRİM FİYATLARI AYNI DEĞİL”

*İlk ihalede altyapı işleri 50 kilometre iken 145 kilometreye çıkıyor. Sinyalizasyon işleri iki katına çıkmış. Güzergahta kazı 22 milyon metreküpe çıkmış. Tabii ki bu artacaktır. Böyle bir şeyi kamuoyuna anlatması o kadar vahim ve acındırıcı bir durum ki.

*2018 birim fiyatları ile 2021 birim fiyatları aynı değil. Oradan da bir fark var. 3 milyar 191 milyar TL’lik iş kur farkıyla 5 milyar TL’nin üzerine çıkıyor. Konunun uzaması, Bandırma tarafının eklenmesi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZALADIĞI KARARI GÖSTERİYOR”

*Bursa-Yenişehir arası üstyapının eklenmesi artışı çıkarıyor ortaya. Ayrıca istasyonlar da üzerine eklenmiş. Yani iki kere iki dört eder. Belge zaten yok ki. Gösterdiği bir şey var. Cumhurbaşkanımızın onlarca imzaladığı karar var, onlardan birini gösteriyor.

*Kamu ihale kanunu özellik isteyen aciliyet isteyen konularda 21B’ye göre karar verir süreci hazırlar. O maddeye göre bu iş yapılmıştır. Bu dış kredili bir iştir. Kendi dış finansmanını bulur Hazine ile görüşür, Hazine onayladıktan sonra bize gelir ve sözleşmeyi tamamlayıp işe başlanır.

*Bu konular kötü siyasete alet ediliyor. Bir yalanı ortaya atıyorlar, siz onlarca yalanlıyorsunuz ama görmüyorlar, duymuyorlar. Sonuçta bizim gündemimizde o kadar büyük işler var ki.

*Muhalefet demek vatana, millete yapılan hizmete düşmanlık değildir ki. Biz devlet yönetiyoruz. Sorumluluklarımız var. Adımlarımızı on kere düşünüp atıyoruz.

*Buradan geçen insanlar bizleri anacaklar. O yüzden ne varsa bize sorsunlar. Emek veren, ter döken arkadaşlarımız üzülüyor tabii ki.

BAKANLAR NEDEN ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNDİ?

*Atatürk Havalimanı’na inmememiz gerekiyordu risk alarak indik. Atatürk Havalimanı’nda olağanüstü durumlarda acil iniş için bir pist açık. İstanbul Havalimanı’nda 2 tane pistimiz var.

ATATÜRK HAVALİMANI NEDEN KAPATILDI?

*Bahçelievler, Bakırköy, Florya, Sefaköy nüfusun en yoğun alanlar. Burada havalimanına günde bine yakın uçak iniyordu. Şehrin göbeği burası. Atatürk Havalimanı’na inmek için Marmara denizinde saatlerce döndüğümüz günleri unutmayın.

*Kapasitesini doldurmuş bir havalimanı. Vatandaşı bu egzoz emisyonundan kurtarmanız gerekiyor. Yılda 1 milyon ton egzoz salgılıyorlar. Bu şehrin göbeğinde burası. 305 milyon ağaca eşdeğer egzoz salınımı demektir bu yılda. Kapasite bitmişti. Yeni kapasite gerekiyordu. İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi olacak.

*Kuzey güney pisti aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı. Burası Millet Bahçesi olacak. Yine kamunun ihtiyacına kurgulanacak. Buranın kıymeti yerinde. Doğu batı pisti özel uçuşlarda, kriz zamanlarında kullanılacak.

*Yeni havalimanı 75 milyon metrekarelik bir alandır. Bu tabii ki olacaktı, olması da gerekiyordu. Eski havalimanı 11 milyon metrekareydi. Şimdi biz 5. ve sonra 6. piste geçeceğiz.

*Türkiye’de turizmin artmasıyla böyle bir havalimanı zaten olmazsa olmazdı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. 25 yıllık işletme boyunca 22 milyar Euro devlete kira getirecek çok kıymetli bir eser oldu.

*Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu uzun soluklu master planın ürünleri. Hepsi logo gibi. Tek tek yerlerine koyup resmin tamamına bakmak lazımdır. Havalimanı kapandıktan sonra bölgedeki trafik yüzde 30 azalmıştır. İstanbul Havalimanı gayet güzel bir şekilde işliyor.

HAVALİMANINDA ÇÖKEN ÇATI

*Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok.