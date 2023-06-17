Kılıçdaroğlu, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Kılıçdaroğlu, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hafta sonu YKS’ye girecek olan sevgili gençler, bu sorunlu eğitim sisteminde sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için çok değerlisiniz, bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Tüm mücadelemiz sizler için. Emeklerinizin karşılığını alabilmeniz dileğiyle başarılar diliyorum” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada yarın YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Hafta sonu YKS’ye girecek olan sevgili gençler, bu sorunlu eğitim sisteminde sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için çok değerlisiniz, bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Tüm mücadelemiz sizler için. Emeklerinizin karşılığını alabilmeniz dileğiyle başarılar diliyorum.” (ANKA)

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