Kılıçdaroğlu: Yeterince çadır yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aradan 17 gün geçmesine karşın sorunların hala belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu, çadır sorunu gibi… Gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ben, ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım: Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın haber versinler. Biz gelip alacağız ve burada depremzedelere dağıtacağız diye. Fakat, maalesef çadır üreticileri, üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, Kızılay’ın elinde, AFAD’ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Defne’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aşevi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada bölgedeki çalışmalarla ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu; “Vatandaşlarımız, dün itibarıyla Antalya’da 148 bin 864’e ulaştı. Yapmamız gereken ne varsa, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Burada tüm ekibimiz, başkanlarımızın da desteği ile yapılması gereken ne varsa yapıyoruz” dedi.

“SADECE CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İFADE ETMİYORUM, BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCIYORLAR”

Kılıçdaroğlu, görevlilerden bilgi almasının ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Depremde en çok zarar gören bölgelerden birisi, sayın Başkan da az önce ifade etti. Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunu var. Biliyoruz. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş. Ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla olağan üstü çaba harcıyorlar… Sadece CHP’li belediye başkanları için ifade etmiyorum, bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

“HATAY’I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK, O GÖRKEMLİ KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN YAŞATMAK, TARİHSEL DOKUSUNU YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK, HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR”

Hatay kadim bir kent. Önemli bir kent Hatay. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ demiştir. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak, hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten.

“KIZILAY’IN ELİNDE, AFAD’IN ELİNDE YETERİ KADAR STOK OLMADIĞI İÇİN ÜRETİCİLER ÇADIR DA YETİŞTİREMİYORLAR”

Hataylı büyük acılar çekti bunun farkındayız. Aradan 17 gün geçmesine karşın sorunların hala belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi… Gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Ben, ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım: ‘Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın haber versinler, biz alacağız ve burada depremzedelere dağıtacağız’ diye. Fakat, maalesef çadır üreticileri, üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, Kızılay’ın elinde, AFAD’ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorun da var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Büyük acılar çekildi farkındayım.

Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara Allah şifalar versin diyorum. Sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak endişe duymasın. Belediye başkanlarımız burada, onların ekipleri burada, onların ekipleri burada, mühendisler burada, mimarlar burada. Su işleriyle uğraşan, enkaz kaldırma işiyle uğraşan, gönüllü olarak gelip enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan bütün yurttaşlarıma, bütün çalışanlara; bütün kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarına… Hepsine yürekten teşekkür ederim.”

(ANKA)