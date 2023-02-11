Kılıçdaroğlu: Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor. Elinden gelen tek şey hamaset, boş sloganlar, dünya lideri zırvaları. Devleti yönetmeyi bilmiyor, bu kadar basit. Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun, millet dayanışma içinde, bıraksın herkes işini yapsın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklama yaptı. Deprem bölgesini ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün paylaştığı mesajlarda, şu değerlendirmeleri yaptı:

“SARAY DEPREMİ KOORDİNE EDEMEDİ, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ALGI KOORDİNE EDİYOR”

“Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın. Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor. Covid olur, 5 maskeyi dağıtamazlar, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar. Ekonomiyi çökertirler, insanlarımız büyük zorluklarla baş başa kalır, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar. Şimdi de ‘Asrın Felaketi’ kampanyasını başlatmış. Elinden gelen tek şey hamaset, boş sloganlar, dünya lideri zırvaları. Devleti yönetmeyi bilmiyor, bu kadar basit. Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun, millet dayanışma içinde, bıraksın herkes işini yapsın.” (ANKA)