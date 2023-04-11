Kılıçdaroğlu yeni reklam filmini yayınladı: Çiftçi kardeşim duy sesimi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filmlerinin beşincisini yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Sana söz çiftçi kardeşim; kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının, 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, kampanyanın beşinci filmini de bugün “Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

“KIRSALDA ÇALIŞAN HER KADININ VE HER GENCİN SİGORTA PRİMİNİN DEVLET TARAFINDAN ÖDENMESİNİ SAĞLAYACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, videoda, “Sana söz çiftçi kardeşim; kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım” dedi. (ANKA)