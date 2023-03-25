Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nu andı: Oğlu Fatih yol arkadaşımdır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız” açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 14’üncü yıldönümünde anılıyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile daha önce yaptığı görüşmenin fotoğrafı ile sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız.” (ANKA)