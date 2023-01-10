Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışı 5 yıl yasaklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; ev kiralarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.”

(ANKA)