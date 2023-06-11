Kılıçdaroğlu: Vefatından dolayı büyük üzüntü duydum
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu: Vefatından dolayı büyük üzüntü duydum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaşamını yitiren keman virtüözü Suna Kan (86) için bir taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayınladığı mesaj şöyle:

“Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.”

(ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çılgına çeviren ilan: Bakın neden yapmış

Çılgına çeviren ilan: Bakın neden yapmış

Bakkaldan sahte 100 TL deparı: “Ekmek paramızı bunlara kaptıramam”

Bakkaldan sahte 100 TL deparı: “Ekmek paramızı bunlara kaptıramam”

Operasyonda şaşırtan detay: İbranice yazılı ve 1100 yıllık!

Operasyonda şaşırtan detay: İbranice yazılı ve 1100 yıllık!

Kılıçdaroğlu: Vefatından dolayı büyük üzüntü duydum
Gündem