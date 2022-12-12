Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller Adalet Bakanlığı’na yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte; TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde; “Gerçekten çok öfkeliyim. Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildiği bu ülkede… Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye, siyasal iktidar. Aile Bakanı açıklama yapıyor. ‘İki yıldır, biz bu meseleyi biliyoruz’ diyor… İki yıldır kimin arkasına saklandınız. İki yıldır, kimlerle fotoğraf çektirdiniz? İki yıldır, fotoğraf çektirdikleriniz mi size, ‘bu olayı kapatın’ diye baskı kuruyorlar? Devlet, baskıların altında görev yapamaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri; bugün TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“GERÇEKTEN ÇOK ÖFKELİYİM”

“Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildiği bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye, siyasal iktidar. Konu parlamentoda dile getirildiğinde, Aile Bakanı açıklama yapıyor. İki yıldır, biz bu meseleyi biliyoruz diyor. İki gün değil, iki ay değil. ‘İki yıldır bu meseleyi biz biliyoruz’, diyor. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze, gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var. İki yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar da bizler de duyduk.

Adalet Bakanlığı’nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı’nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Bir de ‘fotoroman’ var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar.

“KİMLER SUSKUNLUĞUNU KORUYOR?”

Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor, görevlerini yapmasına engel oluyor. Savcılar hangi gerekçe ile bu dosyaları kapatıyorlar. Güçlerini kimden alıyorlar. Altı yaşındaki bir evladımızın, uğradığı bu haksızlık karşısında, kimler suskunluğunu koruyor, ısrarla koruyor?

Buraya; bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyor bu kız. Bizim evladımız, sizim kızımız. Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin; sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi; bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten.

Bizler; hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun; bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var ve biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığa karşı tahammül etmemesini, gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz, bu ülkede. Biz, adaletsizlik karşısında susanın, dilsiz şeytanlar olduğu bir ülke olmak istemiyoruz.

Artık; siyasal iktidarın polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Haksızlık mücadelesi var. Haksızlık ile ilgili tablo bizim tahammül edebileceğimiz bir tablo var. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken; siyasal iktidarın hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. Devletin kurumlarının çalışması lazım. Önündeki tek engel bu siyasi otoritedir.

“HAKSIZLIKLARI SİNDİREBİLİYORLAR”

Açık ve net söylüyorum. Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. Ne demek? İki yıldır bu meseleyi biz biliyoruz, ne demek Allah Aşkına? İki yıldır kimin arkasına saklandınız. İki yıldır, kimlerle fotoğraf çektirdiniz? İki yıldır, fotoğraf çektirdikleriniz mi size, ‘bu olayı kapatın’ diye baskı kuruyorlar? Devlet, baskıların altında görev yapamaz. Devlet dediğiniz kuruma saygınlık kazandırmanız lazım. Adalet Bakanlığı’nın önüne gelme nedenim budur zaten. Adalet istiyoruz. Kızımız için de adalet istiyoruz. Evlatlarımız için de adalet istiyoruz.”

(ANKA)