Kılıçdaroğlu: Ülkede ilaç yok ilaç, her şeyi çürüttüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yaşanan ilaç krizine ilişkin; “Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin” dedi.

Kanser, tüp bebek, çocuk antibiyotiği çok temel ilaçların dahi bulunamaması nedeniyle bir hastanın elinde reçeteyle 9-10 eczane gezmesi büyük tepki çekiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastaların eczanelerde çok temel ilaçları dahi bulamaması sorununa ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin.” (ANKA)