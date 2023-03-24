Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak eşlik etti. (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
ATA İttifakı’nın seçim ittifakı protokolü YSK’ya teslim edildi

ATA İttifakı’nın seçim ittifakı protokolü YSK’ya teslim edildi

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp buzdolabına koymuştu: İfadesi dehşete düşürdü

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp buzdolabına koymuştu: İfadesi dehşete düşürdü

Malatya’da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Malatya’da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü
Gündem