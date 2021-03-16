CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye’ye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür; ama bunun tek yolu vardır CHP’nin iktidar olması” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için bütün çalışmaları birlikte yapacaklarını belirtti.

Bu nedenle birlik ve beraber olmanın, sorunlara doğru teşhis koymanın, sağlıklı ve tutarlı çözüm üretmenin görevleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye’ye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür; ama bunun tek yolu vardır CHP’nin iktidar olması. Bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacağız. Çünkü biz görüşü, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz onların sorunlarına talibiz. Biz devletin bütçesine talip değiliz. Devletin bütçesinden malı götürmeye talip değiliz. Biz vatandaşın sorunlarını çözmeye talibiz ve çözeceğiz” dedi.

‘BİR TEK DERTSİZ KİŞİ GÖRMEDİK’

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Uşak, Manisa ve İzmir’de ziyaretlerde bulunduğunu, vatandaşlarla beraber olduğunu ve onları dinlediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bir tek dertsiz kişi görmedik. Onlara ümit vermeye çalıştım. Onlardan karamsar olmamalarını istedim, ‘beraber düzelteceğiz, birlikte olduğumuz zaman Türkiye bu sorunları aşar’ dedim. ‘Bu memleketi aydınlığa çıkarmak için bütün çalışmaları birlikte yapacağız’ dedim. ‘Beraber düzelteceğiz. Sizlerin desteğiyle düzelteceğiz. Birlikte olduğumuz zaman Türkiye bu sorunların tamamını aşar’ dedim” diye konuştu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMADI’

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıların sorunlarını gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “Sağlık çalışanlarının bütün hakları teslim edilmedi, talepleri göz ardı edildi. Bir kişinin hayatını kurtarmak için hayatını feda eden kişiye ‘sağlık çalışanı’ denir. Biz onlara minnet borçluyuz, onların en büyük zevki tedavi ettikleri hastanın yürüyerek hastaneden çıkması. 387 çalışanımız pandemi döneminde hayatını kaybetti. Onlar içinde bulunduğumuz dönemin bir meslek hastalığı sayılmasını istediler; ama iktidar bu görevi yerine getirmedi. Parlamento hazır buna; ama iktidar tarafından kanun teklifi gelmediği için geçemiyor. Bizim bu konuda verdiğimiz mücadele sayımızın yetersizliği nedeniyle gerçekleşmedi. İlk seçimde iktidar olacağız Allah’ın izniyle, o zaman gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

DANIŞTAYIN ‘ANDIMIZ’ KARARI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Danıştay 8’inci Dairesinin ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Danıştay’ın bu kararı ile ortalığın karıştığını söyledi. Öğrenci Andının, doğruluğu, sevgiyi ve saygıyı anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, “Şimdi ben tüm kardeşlerime sesleniyorum, Bahçeli’ye de sesleniyorum. Andımızın okunmasını istiyorsan, bizim gibi, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan’a telefon. ‘Bu And okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz, ben ülkemi bayrağımı seviyorum, andımızın okunmasını istiyorum’ dersin. Yapar mı? Göreceğiz” dedi.

‘EKONOMİ BÖYLE DÜZELMEZ’

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin ise, “Beklenen olmadı. Yapamayacaklarını gayet iyi biliyordum. 2002’den bu yana toplam 23 reform paketi açıkladılar. Açıklanan her reform paketinden sonra işsizlik arttı, döviz tutulamadı. Türkiye’nin sorununu bunlar çözemezler, Türkiye’nin sorunlarını çözme kapasiteleri yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eski kalkınma planlarından, programlardan cümleleri kopyalamışlar, alt alta yazmışlar. Ekonomi böyle düzelmez” ifadelerini kullandı.

(DHA)