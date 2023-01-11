Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, ödeyeceğiz
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Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. ‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaşanan yüksek enflasyon ve TÜİK’in buna denk düşmeyen düşük enflasyon verileri nedeniyle ücretlilerin artan vergi yüküne ilişkin açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. ‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz.” (ANKA)

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