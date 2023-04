Kılıçdaroğlu söz verdi: Bir kuruş almayacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü yurttaşlarla bayramlaşmak için deprem bölgesi Adıyaman’a geldi. Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Size sözüm söz, söz veriyorum söz, her evi her dükkânı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması Anayasa’nın, hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyasıyla da barolarla da bir araya geldim konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz, sıradan bir söz değil, Anayasa’nın öngördüğü bir sözdür, yani yasal bir sözdür, anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğim” diye seslendi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın büyükşehir belediye başkanları Ramazan Bayramı’nın ilk gününde deprem bölgesinde her biri ayrı bir ilde olmak üzere vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu kentlerden birisi olan ve daha önce iki kez geldiği Adıyaman’da vatandaşlarla yeniden buluştu.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı’na giderek, depremde yaşamını yitiren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet eşlik etti.

“DESTEK VERDİĞİNİZ SÜRECE, BU ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİM, GETİRECEĞİM, GETİRECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarken yurttaşlar, “Hak, hukuk, adalet” sloganı attı. Kılıçdaroğlu da yurttaşlara, “Hiç endişe etmeyin, bu memlekete adalet, hakkı, hukuku mutlaka getireceğim. Ama bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bir kişi evet, beş kişi, on kişi, bin kişi evet, bir milyon evet ama bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın adalete, beraberliğe, birliğe, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ayrışmaya, bölünmeye değil, beraber olmaya, beraber yol yürümeye ihtiyacı var. O nedenle endişe etmeyin. Destek verdiğiniz sürece, altını çiziyorum, bu ülkeye adaleti getireceğim, getireceğim, getireceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“HEPİNİZİN BAYRAMINI YÜREKTEN KUTLUYORUM: Mübarek bayramın birinci günündeyiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bayramın huzur, bereket getirmesini, birlikte yaşama keyfini getirmesini dilerim. Hepinize bu bağlamda en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım.

ONLARIN SİZE SELAMLARINI, SAYGILARINI GETİRDİM: Millet İttifakı’nın diğer genel başkanları, onlar da başka illerde benzer toplantılar yapıyorlar. Onların da size selamlarını, saygılarını getirdim. Aynı zamanda iki büyükşehir belediye başkanımız, inşallah onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın da selamlarını getirdim.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZİ MAHALLEDEKİ O GÜZEL İLİŞKİLERİMİZİ BÜYÜTMEMİZ LAZIM: Bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Toplum çok ayrıştı, çok bölündü. Birbirine düşman bakmaya başladı. Buradan çıkmamız lazım. Kucaklaşmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bizim kültürümüz komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Komşuluk ilişkilerimizi mahalledeki o güzel ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerine yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye’ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum, bunu mutlaka ama mutlaka sizlerin desteği ile getireceğim.

SÖZ VERİYORUM SÖZ, HER EVİ HER DÜKKÂNI HER AHIRI YENİDEN YAPACAĞIZ VE BİR KURUŞ ALMADAN SİZE TESLİM EDECEĞİZ: Büyük bir felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci gününde buradaydım. Kahramanmaraş’ta, Hatay’da, Osmaniye’deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyordum zaten. Bu felaket içinde yıkılan evlerin, dükkanlarınız, ahırlarınız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle paraları alacağız diye. Size sözüm söz, söz veriyorum söz, her evi her dükkânı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz.

SİZE VERDİĞİMİZ SÖZ, SIRADAN BİR SÖZ DEĞİL, ANAYASA’NIN ÖNGÖRDÜĞÜ BİR SÖZDÜR: Şuna inanmanız lazım. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması Anayasa’nın, hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyasıyla da barolarla da bir araya geldim konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz, sıradan bir söz değil, Anayasa’nın öngördüğü bir sözdür, yani yasal bir sözdür, anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğim.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK SİYASET KURUMUNUN GÖREVİDİR, BİZİM GÖREVİMİZDİR: Benimle beraber Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Özlem Çerçioğlu) burada, lütfen başkan bir kalkar mısın? Şu anda onun size verdiği hizmetin içindeyiz. Bu çadırlardayız. Aynı zamanda yine aramızda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız… (Vahap Seçer) Sayın Başkanım sen de kalkar mısın? Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve onlara bağlı olan il, ilçe belediye başkanlarımız, deprem bölgesinin tamamında, Hatay’dan Adıyaman’a uzanan zincirin içinde her birisi tek tek görev aldı, yanınızda oldu. Her birisi ellerinden gelen bütün imkanlarla sizin sorunlarınızı çözmeye çalıştılar. Durumu iyi olanlar Adıyaman’ın, Maraş’ın, Hatay’ın dışına çıktı. Ama durumu iyi olmayanlar, buraya geldiler, çalışıyorlar, üretmek istiyorlar. Onların sorunlarına çözüm üretmek siyaset kurumunun görevidir. Bizim görevimizdir. Bundan emin olmanızı isterim. Sizden destek istiyoruz.

HER BİRİNİZİ TEK TEK KUCAKLIYORUM: Ayrıştırdılar, birleştireceğiz. Kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. Bayram havası içerisinde bir 14 Mayıs’ı geçirip, bayram havası içinde 15 Mayıs’ta inşallah göreceksiniz, kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz. İnanın buna. Tekrar bayramınızı yürekten kutluyorum. Her birinizi tek tek kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.”

