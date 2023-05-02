Kılıçdaroğlu: Son 10 güne 2 gün kaldı, son uyarımı yapayım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; seçimlere ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“CAMBRİDGE ANALYTİCA’CILIK OYNAMAK SİZİN KAPASİTENİZİ AŞAR ÇOCUKLAR”

“Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!”

(ANKA)