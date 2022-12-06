Kılıçdaroğlu: Şimdi gidin Erdoğan’a, gözyaşlarınızı silsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, o getirdiğinizi de görevden affını istetip kovun ve tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan’a, gözyaşlarınızı silsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün başlayan 2023 yılı Bütçe Teklifi görüşmesinde yaptığı konuşmadan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu mesaja yer verdi:

“Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, o getirdiğinizi de görevden affını istetip kovun ve tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan’a, gözyaşlarınızı silsin.”

Kılıçdaroğlu’nun videodaki konuşması şöyle:

“HERKES DAHA İYİ BİR YAŞAM VE DÜZEN İÇİN ÇALIŞACAK, ÇOCUKLARA YENİ BİR TÜRKİYE HAYALİNİ VERECEĞİZ”

“Bakın futbol ligindeki gibi anlatayım, malum dünya kupası var. Ronaldo ve Messi, Türkiye için oynayacaklar, birinci Türkiye’nin ikinci Türkiye’yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye’de dijital teknoloji, yapay zekâ, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam ve düzen için çalışacak, çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayış ve liyakat ile Türkiye’yi büyüteceğiz.

“VALLAHİ TAM BİR AMATÖR KÜME VAR KARŞIMIZDA”

O Türkiye’nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var. Hakan Kara da var. Jeremy Rifkin de var. Refet Gürkaynak da var. Hacer Foggo da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var. Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Az önce söyledim. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda.”

(ANKA)