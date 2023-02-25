Kılıçdaroğlu: Seçim stratejisi peşine düştüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı konuşmada iktidarın seçim stratejisi peşine düştüğünü söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “27 dakika sonra burada buluşalım” paylaşımıyla bugün saat 23:00’te yapacağını duyurduğu açıklamayı içeren videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoyu internette yaşanan sorunlar nedeniyle vaktinde yayınlayamayınca, “Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere” paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir” mesajıyla paylaştığı videoda, iktidarın Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedeleri konut vaadi görüntüsü adı altında tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“BOĞAZIMIZDAN GEÇEN HER LOKMANIN VİCDAN AZABINI ÇEKİYORUZ”

“Bu akşam size birkaç konuda seslenme ihtiyacı duydum. Affınıza sığınarak birkaç dakikanızı alacağım. Çok zor bir zaman sürecinden geçiyoruz ve hepimiz acımızı farklı şekillerde yaşıyoruz. Günlerdir depremi konuşuyoruz. Depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. Aklımız hep bölgede. Doğru düzgün uyuyamıyoruz. Boğazımızdan geçen her lokmanın vicdan azabını çekiyoruz. Lokma ya lokma. Saraylılar, mütevazı lokmalarımızı boğazımıza dizdiler. İçimizde çok fazla acı birikti, bir insanın kaldıramayacağı kadar acı. Ancak, ne zaman işler bundan daha kötüye gidemez diye düşünsek daha da kötüye gidebileceğini her yıl bize gösterdiler.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA NE KONUŞTUĞUMUZA, NE İZLEDİĞİMİZE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM”

Bugün, kaybettiklerimiz için kederliyiz. Ama açık konuşalım; sevdiklerimiz için de çok kaygılıyız. Ya daha da kötüsü olursa diye düşünüp duruyoruz. Evet, 84 milyonluk koca bir ülke, ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Bakın, unutuyoruz ama günlerdir bu yaşadığımız felaketin yükünü küçük çocuklarımızın omuzlarına da yükledik. Anne, babalarının düştüğü hali gördüler. Onların çaresizliğini gördüler. Genç anne ve babalara sesleniyorum. Biliyorum, çok zor. Başta yapamadık ama en azından bu saatten sonra çocuklarımızın yanında ne konuştuğumuza, ne izlediğimize dikkat etmemiz lazım ki onların taze zihinlerinde daha büyük yaralar açmayalım.

“O MOLOZLARIN ALTINDA İNSANIMIZ CANSIZ YATARKEN ONLAR, KONUT PAZARLAMA İŞİNE GİRİŞTİLER. ÇÜNKÜ TEK DERTLERİ SEÇİM”

Peki bütün bunlar olurken saraylılar ve karanlık ‘Propaganda Başkanlığı’ ne yaptı? Ben söyleyeyim; oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. 20 yıldır deprem konusunda hiçbir şey yapmayan bu iktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken yine acılardan siyasi rant devşirmenin, yani yine seçim stratejisinin telaşına düştü. 100 milyon tonluk moloz yığını varken, o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken onlar, konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim. Varsa yoksa seçim.

“BU ZEVAT, DEPREMİN 19. GÜNÜNDE HÂLÂ VATANDAŞINA ÇADIR GÖTÜREMEDİ, ÇADIR”

‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından ‘Yüzyılın Felaketi’ sloganına geçişleri, emin olun göz kırpma süresinde oldu. Vallahi hiç de utanmadılar. ‘Dünyanın bu yüzyılı bizimdir’ iddiasıyla yola çıkan bu zevat, depremin 19. gününde hâlâ vatandaşına çadır götüremedi, çadır. Covid-19 sırasında beş maskeyi dağıtamadı. Orman yangınında uçak kaldıramadı. Doğal olarak ekonomiyi batırdı.

“İNSANLARI, KONUT VAADİ GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA TEHDİT EDİYORLAR”

‘Türkiye’nin Yüzyılı’ oldu mu size ‘Felaketin Yüzyılı’. Evet, oldu. Mesajımın herkes tarafından duyulamayacağını biliyorum. Çünkü derinden bölünmüş bir ülkede yaşıyoruz. Ancak ben, yine de anlatacağım. Aslında insanları, konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Bak, ‘Biz gidersek, siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz, barksız kalırsınız’ diyorlar. Açıkça söylüyorum; yalan söylüyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinden insanımızı tehdit ediyorlar. Yaptıkları bu. Çünkü şantajcı bunlar.

“BU SAATTEN SONRA KORKMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY, KORKUNUN KENDİSİDİR”

Sevgili halkım; bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir. Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Unutmayın, kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez. Tabii ki barınma sorunu çözülecek. Tabii ki konutlar yapılacak. Tabii ki depremde evsiz kalmış her vatandaşımız yeni evine kavuşacak. O molozların altında aileler kaldı, binlerce aile. Erdoğan iki beton dökecek, bitecek. Bu mu yani? Böyle kandırabileceğini sanıyor milletimizi. Gelecek nesillerimiz için inşa edilen Türkiye’nin bu olmasına izin mi vereceğiz? Asla.

“MİLLETİMİZİ BARINMAYLA TEHDİT EDECEK KADAR ACİZ BİR DURUMA SÜRÜKLENMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Önce ölün, saray her sorunda tümüyle sınıfta kalsın; sonra bu beceriksizler gelsin, bir yerlere beton döksün, olsun bitsin. Bunların kafası şunu almıyor. Milletimizi barınmayla tehdit edecek kadar aciz bir duruma sürüklenmelerine asla izin vermeyeceğiz. Bu aziz milleti, acizliğe asla mahkum edemeyecekler. Bunun için gittim, dünyanın ta öbür ucuna gittim. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bilim insanlarıyla bunun için buluştum. Teknoloji ve ekonomiyi konuştum. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık yatırım sözleri aldım, kimse aziz milletime aciz muamelesi yapmasın diye.

“BİLİMLE, TEMİZ PARAYLA ÜLKEMİZİ BU KAYGI, KEDER VE DEPRESYON SARMALINDAN HIZLA ÇIKARIP YEPYENİ BİR YÜZYILA YELKEN AÇACAĞIZ”

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde alanında öncü yüzlerce bilim insanımızdan büyük bir kurul kurdum. Ekonomide, şampiyonlar ligi kadrosunu bir araya getirdim. Sizi en temel hakkınız üzerinden hiç kimse tehdit edemesin, beklentilerinizi sıfırlamasın diye yaptım. Bilimle, temiz parayla, yepyeni bir zihniyet dönüşümüyle ülkemizi bu kaygı, keder ve depresyon sarmalından hızla çıkarıp yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız. Belki adı ‘Türkiye Yüzyılı’ olmayacak ama Türkiye, yaralarını sarıp Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında mutlaka ayağa kalkacak ve koşmaya başlayacak. İnanın, o da olacak.

“TÜRKİYE BİZİ BEKLİYOR. BİRLİKTE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR HALKIM”

Bu çürümüş düzeni geride bırakmak için, yozlaşmış olan ne varsa söküp atacağız. Saygın bir ülke olma fırsatı dururken bin odalı saraylarından barınma hakkı ile milletimizi tehdit etmelerine asla izin vermeyeceğim. Onlar alçaldıkça, unutmayın, biz daha da yükseleceğiz. Merhametli, dirençli, nezih insanlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yükseleceğiz. Bu şantajlarına, bu onurlu millet asla pabuç bırakmayacak. Dünyanın en iyi ekibi çalışıyor. Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor. Birlikte yapacak çok işimiz var halkım. Barınmadan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ve hak ettiklerinizi alacaksınız. İyi akşamlar.” (ANKA)