Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: Bu ülkeye baharlar gelecek

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu, Ankara’da kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, okulun bahçesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra sınıfa geçti. Kılıçdaroğlu çifti 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandıktan sonra sandık görevlileri ile tokalaştı.

Çıkışta vatandaşların yine yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek” dedi. (DHA)