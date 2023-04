Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’ndeki Kadir Gecesi iftarına katıldı. Kılıçdaroğlu, “Hakça paylaşmak ve insanca yaşamak için tüm milletimizi bu güzel sofraya davet ediyoruz. Emeğin karşılığını bulduğu ve zenginlikten herkesin payını aldığı bu ülkeyi, kimseyi dışarıda bırakmadan hep birlikte inşa etmek istiyoruz ve inşa etmekte de kararlıyız. Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel olan eşikleri hep birlikte aşacak, bu ülkeye en çok özlenen o baharı hep beraber getireceğiz” dedi. Millet İttifakı’nı “Halil İbrahim Sofrası” olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, “Bu sofrada açgözlülük yok, hırs yok, art niyet yok, kibir yok. Ama istişare var, dayanışma var, paylaşma var. Bu sofraya her oturan bilsin ki yanındakini de düşünür. Bu sofrada kimse lokmasını yutmadan ikinci lokmaya el uzatmaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği, Kadir Gecesi İftar Programı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, milletvekilleri, Millet İttifakı’nın il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası, yurttaşların Kadir Gecesi’ni kutlayan Kılıçdaroğlu, “Allah, ettiğiniz tüm duaları kabul etsin” temennisinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“BU KÜLTÜRÜN HAMURU, SAYGIYLA, SEVGİYLE, DAYANIŞMAYLA YOĞRULMUŞTUR: Esma-ül Hüsna’da yer alan yani Allah’ın 99 isminden biri olan Kadir kelimesinin anlamı; güçlü, kudretli; diğer anlamı ise değer, kıymettir. Kadir Gecesi de aynı zamanda bir değer gecesidir. Dolayısıyla bu gece ortak değerlerimizi hatırlamaya, yaşayıp yaşatmaya da bir vesiledir. Bizim toplum olarak en önemli ortak değerlerimizden biri beraber yaşama kültürümüzdür. Bu kültürün hamuru, saygıyla, sevgiyle, dayanışmayla yoğrulmuştur.

MİLLET İTTİFAKI OLARAK BU KUTUPLAŞMAYI KIRMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK: Sevgili dostlarım; ülkemizin zenginliği toplumumuzun çeşitliliğini besler. Ama sanki böyle değilmiş gibi uzun yıllardır çeşitlilik uzlaşılamaz farklılıklar olarak topluma yansıtıldı. Farklılıklara yapılan vurgular, toplumu ayrıştıran silahlara dönüştü. Kimlikler üzerinden toplumsal çatışma körüklenerek halk farklı gruplara çekildi. Biz Millet İttifakı olarak bu kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleşmek üzerine yola çıktık.

BU SOFRADA KİMSE LOKMASINI YUTMADAN İKİNCİ LOKMAYA EL UZATMAZ: Liderler olarak, Halil İbrahim Sofrası’na oturduk. Halkımızı da adalet, eşitlik, hukuk, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Milletimizin sofrasında sadece karınlar doymakla kalmıyor, bu sofrada birlikte ve beraberliğimiz de güçleniyor. Sofranın yaşattığı değerler vardır. Biz de o değerleri benimsedik. Bu sofrada açgözlülük yok, hırs yok, art niyet yok, kibir yok. Ama istişare var, dayanışma var, paylaşma var. Bu sofraya her oturan bilsin ki yanındakini de düşünür. Bu sofrada kimse lokmasını yutmadan ikinci lokmaya el uzatmaz. Aynı aşa kaşık salladığımız bu sofraya konan her şey nimetten görülür, israf edilmez.

YOZLAŞMA, SAVURGANLIK, EŞİTSİZLİK VE ADALETSİZLİK BU SOFRADA KENDİSİNE YER BULMAZ: Milletimiz için kurduğumuz bu Halil İbrahim Sofrası, birliğin, düzenliliğin ve sürekliliğin sofrasıdır. Birlik ve dayanışmanın, paylaşmanın, tütmeye devam eden ocakların ve süren yaşamın sofrasıdır. Bu sofra, denkliğin ve eşitliğin sofrasıdır. Soframıza herkesin yeri vardır ve soframıza oturan herkes saygındır ve saygı görür. Bu sofrada kimse güç ve itibar gösterisi yapmaz. Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç ama hiç benzemez. Yozlaşma, savurganlık, eşitsizlik ve adaletsizlik bu sofrada kendisine yer bulmaz. Bu sofra hak sofrasıdır. Herkes payını alsın diye kuruldu. Bu sofra dostlar sofrası. Birlikteliğimiz büyüsün diye var. Bu sofranın bereketi aynı zamanda ülkemizin de bereketidir.

BU SOFRADA HERKESE, HER DOSTA, HER CANA YER VAR: Değer odaklı yaşam da bu sofrada filizleniyor dostlarım. Bu filizler, fidan olacak, sonra çiçek açacak ve inanın baharların en güzeline hep birlikte kavuşacağız. Bu güzel ülkede gerilimin yerini huzur, çatışmanın yerini barış ve anlayış, düşmanlığın yerini ise kardeşlik alacak. Bir arada yaşama kültürümüz tüm dini, etnik ve mezhepsel farklılıkları çatışma unsuru haline getiren kirli siyasete galip gelecek. Bilge dostum Temel Bey ile ve soframızdaki diğer liderler ile biz bu ortak paydada buluştuk. Milletimizle birlikte; azimle, kararlılıkla ve inançla yürüyoruz. Bu topraklarda yeşerecek yeni nesiller için adil bir düzeni savunuyoruz. Bu sofrada herkese, her dosta, her cana yer var.

KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADAN HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ VE İNŞA ETMEKTE DE KARARLIYIZ: Hakça paylaşmak ve insanca yaşamak için tüm milletimizi bu güzel sofraya davet ediyoruz. Emeğin karşılığını bulduğu ve zenginlikten herkesin payını aldığı bu ülkeyi, kimseyi dışarıda bırakmadan hep birlikte inşa etmek istiyoruz ve inşa etmekte de kararlıyız. Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel olan eşikleri hep birlikte aşacak, bu ülkeye en çok özlenen o baharı hep beraber getireceğiz. Mübarek Kadir Gecesi’nde bu güzel iftarı düzenleyen ve burada buluşmamıza vesile olan Beylikdüzü Belediyesi’ne ve değerli başkanına ve yıllar evvel bu geleneği burada başlatan sevgili dostum, arkadaşım Ekrem Başkan’a yürekten teşekkür ederim. Allah, ettiğiniz tüm duaları kabul etsin. Allah’a emanet olun.” (ANKA)