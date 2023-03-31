Kılıçdaroğlu: Meral hanımı böyle korkutamazsınız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin, Twitter hesabında; “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda bir görüşme yaptığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı. (ANKA)