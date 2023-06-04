Kılıçdaroğlu, LGS sınavına giren öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı. (AA)