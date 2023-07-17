Kılıçdaroğlu, KESK yöneticileri ile bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu, KESK yöneticileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kaplan ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde KESK heyeti ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kaplan ile KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal’dan oluşan heyeti makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

(ANKA)

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