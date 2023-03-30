Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Sizleri bir çırpıda yarı yolda bıraktılar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez” notuyla Twitter hesabında paylaştığı videoda; “Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum; Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Genç muhafazakâr kadınlara ‘Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz’ propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar; sürekli yalan söylediler, iftira attılar. Bunu yapanlar, sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar… Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup, sonra evime dönüp, eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında “Tüm kadınları saat 21.00’de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yapmıştı. Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendiği ve “Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez” notunu düştüğü videoyu bu akşam saat 21.00’de Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“KADINLARIN SIRTINDA ZATEN DEVASA BİR YÜK VAR”

“Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar, çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi, inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar ve çoğu ev kadının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidi ile karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük bir talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik.

“BU GECE KADINLARA SESLENMEK İSTİYORUM; SİZLERİ BİR ÇIRPIDA ÜÇ BEŞ OY İÇİN YARI YOLDA BIRAKTILAR”

Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum; Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakâr kadınlara ‘Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz’ propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar; sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar… Bunu yapanlar, sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor.

“BAY KEMAL ASLA AMA ASLA KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMAZ”

Altını özellikle çizmek isterim, Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup, sonra evime dönüp, eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep bu suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesileyle Bay Kemal’in iktidardaki ilk altı ay için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim.

“BAY KEMAL; AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI ÜZERİNDEN EV KADINLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINI ÖNERİYOR”

Bay Kemal; Bir: Aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki: Kreşlerin sayısını arttırmayı öneriyor. Üç: İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört: Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş: Halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor.

“BOŞANAN KADINLAR İÇİN ‘YENİ BAŞLANGIÇLAR FONU’ OLUŞTURMAYI ÖNERİYOR”

Altı: Boşanan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturmayı öneriyor. Yedi: Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz: Yönetim kademelerinde, kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz: Kadına yönelik şiddetle mücadelede, gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On: Kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. Bay Kemal, aslında baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek, diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe Türkiye’nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. İyi akşamlar.”

(ANKA)