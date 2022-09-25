Kılıçdaroğlu, İzmir’de atık dönüşüm tesisinin açılışını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzDoğa AŞ tarafından kurulan “İzDönüşüm Tesisi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Konak ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde kurulan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, atıkların ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belediyelerin kentte yaşayan herkesin refahı, huzuru için çalışması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Dışarıya çöp diye attığımız, kullanmadığımız pek çok şeyin aslında bir servet olduğunu artık bütün dünya biliyor, hepimiz biliyoruz. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım. Ben 5’li çetelerin, lortların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım ben alın teri dökenlerin, çalışanın yanındayım. Alın terini hak edenlerin yanındayım. Herkesin karnı doyarsa huzur gelir bu ülkeye. Herkesin karnının doymadığı, fakirin ezildiği bir düzeni asla kabul etmiyorum.”

Sosyal devlette herkesin emeğinin karşılığını alması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim; ‘Bulunduğunuz beldede, yönettiğiniz kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni inşa edeceksiniz.’ Allah nasip ederse bunu Türkiye genelinde de yapacağız.” diye konuştu. (AA)