Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı
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Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum” açıklamasını yaptı.

İsveç’te, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

“Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.”

(ANKA)

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