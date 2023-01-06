Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Bostancı-Dudullu Metrosu’nun açılışında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı söylentilerine ilişkin, “Eğer bir kişi siyaseten halkın oyları ile seçilmişse, iktidara gelmişse, kentine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını elinden alacak olan güç, ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur… O nedenle söylüyoruz; asla teslim etmeyeceğiz, Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim; bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, net ve erkekçe söylüyorum” dedi.

İBB tarafından yapılan Bostancı-Dudullu Metro bugün törenle hizmete girdi. Açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Açılışta konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“EKREM İMAMOĞLU’NUN KILINI DAHİ TESLİM ETMEYECEĞİZ”

“Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli şey, adalet. Eğer ki kainat adalet üzerine inşa edilmiş, hepimiz adalet ne zaman gelecek diye bekliyorsak mücadelemizin odak noktası adalet olmak zorundadır. Adaleti gerçekleştirmek için bu ülkede, siyasi görüş farkı aramadan yaşadığımız bütün coğrafyada adalet için ortak mücadele etmek zorundayız. Aksi halde insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını teslim etmek zorundayız. Eğer bir kişi siyaseten halkın oyları ile seçilmişse, iktidara gelmişse, kentine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını elinden alacak olan güç, ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. İstanbullunun iradesine ipotek konulduğu zaman, İstanbullunun ve 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman hep beraber, birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz; asla teslim etmeyeceğiz, Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz.

“BU YOLA GİRERLERSE CEHENNEMİN KAPILARINI AÇMIŞ OLURLAR. BU KADAR SERT, NET VE ERKEKÇE SÖYLÜYORUM”

Söyledim; bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, net ve erkekçe söylüyorum. Bu memleket kolay kurulmadı. Bizim mücadelemiz, hak mücadelesidir. Sayın Genel Başkan’ımızın dediği gibi; geldikleri gibi gidecekler. Sadece gitmeyecekler, Allah nasip ederse emekli edeceğiz onları, siyaset arenasından sileceğiz. İstanbul kadim bir kent, İstanbulluya hizmet etmek Türkiye ve dünyaya hizmet etmektir. Bu konularda yetkiyi veren İstanbullu, yetkiyi alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey’in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul’u beton ormanına çevirdiler, bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama Ekrem Başkan, İstanbul’u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Biz, bu görevi hep birlikte yapacağız. Hiç endişe etmeyin; birlikte hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz.”

(ANKA)