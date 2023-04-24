Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı yanına alarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olduklarında iki başkanın üstleneceği görevleri açıkladığı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Yiğitlerim” notunu düştüğü videoda; “Sevgili milletim. Çok çalışacağız, çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile çektiği bir videoyu bu akşam Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanıyla çektiği videoya; “Yiğitlerim” notunu düştü. Kılıçdaroğlu, videoda iki başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı oldukları takdirde üstlenecekleri görevleri anlattı.

İmamoğlu’nu kentleri güçlendirme ve Türkiye’yi afetlere hazırlama konusunda görevlendireceğini belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın ise sosyal politikalar, kırsal kalkınma, yoksullukla mücadele gibi alanlara görev alacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“TÜRKİYE’Yİ AFETLERE HAZIRLAMAK VE KENTLERİMİZİN DİRENÇLİĞİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUM. BU GÖREVİ EN İYİ KİM YAPAR? TABİ EKREM BAŞKAN YAPAR”

“Sevgili milletim. Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var. Mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler var. Seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye’yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini arttırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabi Ekrem Başkan yapar. İstanbul’da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit, odur. Yani Ekrem Başkandır.

“TÜRKİYE’Yİ GELİŞTİRECEK, GÜÇLENDİRECEK, TEKNOLOJİK ATILIMLARI, TARIMSAL KALKINMAYI HAYATA GEÇİRMEMİZ LAZIM. BU GÖREVİ HANGİ YİĞİT YAPAR? MANSUR BAŞKANIMIZ YAPAR”

Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası’ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye’yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara’da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim.”

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LOJİSTİK MERKEZLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRMEYE VE BÜTÜN KENTLERİMİZİ DEPREME DAYANIKLI VE UYGAR BİR SÜRECE KAVUŞTURMAYA BÜTÜN ÜLKENİN MUTLULUĞU İÇİN HAZIRIZ”

“Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanım. Bu güzel ülke, son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Çoklu kanun, kurum ve yönetmelikle ve partizanlık, ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul’da elde ettiğim deneyimle, ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil, birbirine entegre raylı sistemlerden havayolu, karayoluna entegre bir ağ olarak Türkiye’yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeye ve bütün kentlerimizi, bütün yerleşim bölgelerini depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmaya bütün ülkenin mutluluğu için hazırız.”

Yavaş ise şunları söyledi:

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI YENİDEN YAPILANDIRARAK, HİÇ KİMSENİN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ, AÇIKTA KALMADIĞI, EĞİTİMİNDEN VE PROTEİN HAKKINDAN MAHRUM KALMADIĞI BİR YAPIYI YENİDEN İNŞALLAH İNŞA EDECEĞİZ”

“Çok sağ olun sayın Cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak, hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle, kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız. Karada, havada, Mavi Vatan’da ve siber uzayda, 7 bölgede 81 ilde önemli, stratejik ve milli teknoloji çalışmalarına liyakatli kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız.”

“HADİ BAŞKANLARIM, BİSMİLLAH DİYORUZ”

Videonun sonunda; Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederim. Sevgili milletim. Çok çalışacağız, çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz” diye konuştu.

(ANKA)