Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş ile bir yola çıktık

CHP Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İki değerli arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır” diyerek duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi ve Genel Merkez önünde kendisini bekleyen yurttaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, kürsüye eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte çıktı. Ardından kürsüye, Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş davet edildi. Daha sonra, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren yurttaşların anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından Kılıçdaroğlu, elinde kırmızı fon üzerine beyaz Türkiye haritası bulunan not kağıdı ile konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, “Aday ben değilim. Aday hepimiz. Evet, söylemiştim ‘Başlıyoruz’ diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle:

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE BİRLİKTE BİR YOLA ÇIKTIK: Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Güzel bir gecedeyiz, Berat Kandili’ni andığımız bir gecedeyiz. Huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz.

GÜLÜMSEYEN YÜZLERİ TEKRAR GÖRMEK İÇİN ADAYIM: Bugün, bir adaydan öte, bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız, bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız. Ben, sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım.

BİZE ‘KADER’ DEDİKLERİ BU NİZAMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ: Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek herkes, bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben, uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

ŞANLIURFA’DA EVLADI İÇİN NÖBET TUTAN EMİNE ŞENYAŞAR’A SARILDIM. EMİNE HANIM ADAYDIR: Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim; kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın’da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat’ta Samandağ’da ‘İçeride annem, abim ve babam var; ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok’ diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor.

28 ŞUBAT SÜRECİNDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDEN ATILAN SULTAN KARA’YI DİNLEDİM. SULTAN HANIM DA ADAY: Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Daver Bey aday. ‘Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum’ diye feryadını dinlediğim çiftçi Veliye Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday.

SADECE BEN DEĞİL, 84 MİLYON ADAY: Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları’nı savunan Hanife Teyze de aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yapan şehir plancı Tayfun’un biricik kızı, Vera’mız da aday. Sadece ben değil, 84 milyon aday.

ÇALDIKLARI 418 MİLYAR DOLARI GERİ İSTEYEN HERKES ADAY: Hani şu SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon; ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz.

BU, TOPYEKÛN BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI. HALKTAN ÇALINANI HALKA GERİ VERECEĞİZ: Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Evet, söylemiştim ‘Başlıyoruz’ diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında sık sık “İktidar”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Konuşmanın sonunda Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın elini tutarak hava kaldırdı. (ANKA)