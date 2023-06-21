Kılıçdaroğlu, il başkanları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Genel merkeze girişte konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, değişim çağrılarına ilişkin “Kişisel olarak kararım değişim yapılırken herkesi harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yanayım. Adıyaman il örgütü olarak genel başkanımızın yanında durma azmi ve niyeti içindeyiz. Ekrem Başkan, saygı duyduğum bir insan; ama delegelerin vereceği bir karar” dedi.

Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ise 4 yıldır aynı örgütle devam ettiklerin söyleyerek, “Hedefimiz iktidar olmaktı, ülkeyi yönetmekti, başaramadık. Bu süreçte de zaten kurultay süreci, örgüt seçimleri başlamıştır. Takvim olarak geriden geliyorduk zaten. Olağan bir süreç devam ediyor. Son 3, 4 yıla yakın aynı örgütlerle devam ettik. Alttan başlayarak değişim başlayacaktır. Belki bizler de yenileneceğiz. Ekrem İmamoğlu bizim için kıymetli bir belediye başkanı” ifadelerini kullandı

Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da “Değişim ancak örgütün kendi içinde yapacağı değerlendirmelerle mümkündür. Dolayısı ile CHP büyük bir örgüt. Kendi iç dinamikleri ile gerekli görüşmeler yapacak, gerekirse bu değişimi yapacaktır. Değişim talebinin niteliği önemli. Mutlaka genel başkan için de örgütler karar verecek. Kurultay süreci başladı. Bu konuda en büyük karar organımız da kurultay olduğuna göre; sadece bir il başkanının ya da belediye başkanının söylemi ile bu değişim tek başına gerçekleşmeyecektir. Toplumsal talepler çok önemlidir. Bu talepler karşılanmalıdır; ancak bu taleplerin nasıl karşılanacağına yine örgütün en üst karar merci olan kurultay karar verecektir” dedi.

Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur ise değişimden yana olduklarını kaydederek, “Gerekirse ilde, gerekirse genel merkezde değişimden yanayız. 6’lı masadan tam bir fayda gördüğümüzü tahmin etmiyorum. İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden destek gördük. Ben Rize için konuşuyorum. Diğerlerinden bir destek gördüğümüzü sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’de il başkanları toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı devam ediyor. (DHA)