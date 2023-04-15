Kılıçdaroğlu: Herkesin kapısında para dilenen bir Türkiye görmeyeceksiniz,
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Kılıçdaroğlu: Herkesin kapısında para dilenen bir Türkiye görmeyeceksiniz,

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de; “Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Bulgaristan programı kapsamında Kırcaali’de açıklama yaptı. Twitter hesabında, “Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var…” açıklaması ile videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası… Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet, bakidir. Saray; partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor.

‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali’den perkese yürekten selamlar.” (ANKA)

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