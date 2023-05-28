Kılıçdaroğlu: Herkesi sandığa davet ediyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu; “Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar. Oylarını kullandıktan sonra sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Kılıçdaroğlu’na; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP’den Ankara Milletvekili seçilen Deniz Demir eşlik etti. Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar. Oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim, çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum; sağ olun, var olun diyorum.” (ANKA)