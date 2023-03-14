Kılıçdaroğlu: Her sınır kapısı bizim namusumuz olacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’ın sınır köyü Kuşaklı’da, “Egemenlik sınırlarımızı korumak bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı, kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye’ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Hatay’ın Suriye sınırında yer alan Kuşaklı köyünde basın açıklaması yaptı. Sınır güvenliğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Buraya iki nedenle geldim. Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz, Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye’yi bu bölgenin, Akdeniz’in en güçlü, lider ülkesi haline getireceğiz.

“KENDİ ÜLKEMİZİN DEMOGRAFİK YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ”

İran sınırını açıp Türkiye’ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye, yani İran’a geri iade edeceğiz. Bunu, Suriye’nin de İran’ın da Afganistan’ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz; arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz, kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz.

“HİÇ KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK BU SINIRLARDAN TÜRKİYE’YE GİRMEYECEK. BUNUN DA HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTERİM”

İkinci konu… Defalarca söyledim; bütün sınır kapılarında yazar, ‘Hudut namustur’ der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi; egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. O çizgilerin içinde kalan, bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı, kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye’ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim.” (ANKA)