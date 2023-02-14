Kılıçdaroğlu: Hatay’daki kültürel miras koruma altına alınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan tarihi yapılarla ilgili “Medeniyetler beşiği Hatay’da cami, kilise ve havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yıkılan ibadethane ve tarihi yapılarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya mesajı şöyle:

“Medeniyetler beşiği Hatay’da cami, kilise ve havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay’ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak.” (ANKA)