Kılıçdaroğlu: Halk koordinasyon merkezleri kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat sabah saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, “Şimdi halk koordinasyon merkezlerini kuracağız. Genel Merkez ile bağlantılı olacak bunlar. Şikayetler anında AFAD’a, ilgili birimlere aktarılacak. Aynı zamanda yardımlarda da ciddi bir sorun var. Dağıtımında da ciddi bir sorun var. Genel Merkez’de Hacer Foggo’nun başkanlığında bizim bir birimimiz vardı. O birimi tekrar aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz. Böylece her aşamada bir şekliyle sorunları bir an önce çözmek ve gidermek istiyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı. Dün sabah bölgeye giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerinde yaptığı incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye ve Kahramanmaraş’a geçti.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezde yaptığı incelemelerin ardından 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık’a geldi. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti.

“DEVLETİN AÇIK YÜZÜ BURADA”

Yakınları enkaz altında olan bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Biri eniştem öğretmen. Ablamı da hala çıkaramadık, Almanca öğretmeni. 40 yıl bu devlete hizmet etti. Devlet burada efendim, çıplaklığıyla duruyor burada. Anlatmaya gerek yok. Ne yazık ki kaybettik. Arıyoruz, üçüncü günde. Bugün müdahale edildi ilk defa. O da zoraki. Üstelik de tanınan biriyiz. Devletin açık yüzü burada. Tüm Pazarcık yok oldu. Çok büyük bir felaket” dedi.

“SADECE BENİM DEĞİL, TÜRKİYE’DE 85 MİLYONUN YÜREĞİ BURADA ATIYOR”

Kılıçdaroğlu, depremde yaşamını yitiren yurttaşlara “Allah’tan rahmet” diledi. Kılıçdaroğlu, “Sadece benim değil, Türkiye’de 85 milyonun yüreği burada atıyor. Acı olmasın istiyoruz. Herkes sağ kurtulsun istiyoruz. Allah sabır versin. Acıları derinden hissediyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor” diye konuştu.

“KOORDİNASYON YETERİ KADAR YOK DENİLİYOR”

İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Gün boyu gezdik. Sabah Arsuz’dan başladık. Tekrar İskenderun’dan geçtik. Burada gördüğümüz tablo bütün bölgede var. Üç aşağı beş yukarı her yerde görüyoruz. Koordinasyonun yetersizliğinden çok fazla şikâyet ediliyor. Koordinasyon yeteri kadar yok deniliyor. Yardım malzemeleri geliyor, çok sayıda yardım malzemesi. Ben buraya Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanları ile beraber geldim. Onlar da alanı gördüler. İhtiyaçlar anında giderilmeye çalışıldı. Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar zaten. Baktık ki işte büyük aksamalar var. Bu aksamaları düzeltmek lazım” dedi.

“HALK KOORDİNASYON MERKEZLERİ KURACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, koordinasyonu sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini vurgularken şunları söyledi:

“Halk koordinasyon merkezleri kuralım dedik AFAD’a yardımcı olmak için. Zaten Genel Merkez’de bir koordinasyon birimimiz var. Onlar aldıkları bütün şikayetleri AFAD’a bildiriyorlar ama benim Hatay’da da Maraş’ta da Osmaniye’yi sabah gördüm şimdi Adıyaman’a gideceğiz, büyük ihtimalle orada da benzer tablo. Aynı şey var, aynı şikâyet var. Yardım var, makineler geldi. Bekliyorlar, yeteri kadar eleman yok. Çalışmıyorlar. Koordinasyon yok diye bir şikâyet var. Biz şimdi halk koordinasyon merkezlerini kuracağız. Genel Merkez ile bağlantılı olacak bunlar. Şikayetler anında AFAD’a, ilgili birimlere aktarılacak. Aynı zamanda yardımlarda da ciddi bir sorun var. Dağıtımında da ciddi bir sorun var. Genel Merkez’de Hacer Foggo’nun başkanlığında bizim bir birimimiz vardı. O birimi tekrar aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz. Böylece her aşamada bir şekliyle sorunları bir an önce çözmek ve gidermek istiyor.”

“TÜRKİYE ZENGİN, GÜÇLÜ BİR ÜLKE”

Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var; Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Bizim belediye başkanlarımız gerçekten şu anda tümü seferber olmuş durumda. En küçüğünden en büyüğüne kadar ben büyükşehir belediye başkanlarımla geldim. Onların nasıl çalıştığını, müdahale ettiklerini, insanları nasıl kurtardıklarını gördüm. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Halkın bundan emin olmasını isterim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Pazarcık’ta yurttaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra Ali Öztunç ve Orhan Sarıbal, kentteki duruma ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiler.

Kılıçdaroğlu, Pazarcık’tan ayrılarak depremin vurduğu bir diğer il Adımayan’a doğru yola çıktı. (ANKA)