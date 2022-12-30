Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Necmettin Cevheri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin eşlik etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM’de görev alan; Süleyman Demirel ve Tansu Çiller’in kurduğu hükümetlerde Turizm ve Tanıtma Bakanı, Adalet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’na, eski CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin eşlik etti.

(ANKA)