Kılıçdaroğlu: Erdoğan’la hiçbir zeminde buluşmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden zarar gören Hatay’dan halka seslendi. Kılıçdaroğlu, “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dün Adana ve Hatay’da incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bu gece yarısı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla halka seslendi. Hatay’ın Arsuz ilçesinden seslenen Kılıçdaroğlu, videoya; “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“DEPREMDEN ETKİLENEN İNSANLARA VEREBİLECEĞİM EN ÖNEMLİ MESAJ, TÜRKİYE’NİN KALBİ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR”

“Adana, Hatay Merkez ilçe, İskenderun ve Antakya’nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arsuz’dayız. Belediye başkanlarıyla görüştük. Depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim birkaç şey var. Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var. Kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlara verebileceğim en önemli mesaj, Türkiye’nin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duyguları, düşünceleri ve duaları onlarladır. Halkımız yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Yanınızdayız ve şehirlerimizi, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğiz. Ben ve Belediye Başkanlarım bunun için buradayız.

“DOĞAL BİR ARAMA KURTARMA EKİBİ OLAN MADENCİLERİMİZİN SEVKİNDE MAALESEF ÇOK GEÇ KALINDI”

İktidara buradan seslenmek istiyorum. COVID sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları, en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Saray’ın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz. Mesela, bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye’nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği önemli. Ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Birçok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı. Dün sahada 3 bin 500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma ekibi olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı.

“BU SÜRECİN BAŞLICA BİR SORUMLUSU VARSA; O DA ERDOĞAN’DIR”

Özetle; her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar billahi de bilmiyorlar. Çok net söyleyeyim. Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa; o da Erdoğan’dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum. Bu duruma bizi onun siyaseti getirdi.

“BİRİLERİNİN FELAKETİ YUMUŞATMA ÇABALARINA DESTEK VERMEYİ ASLA DÜŞÜNMÜYORUM”

Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerede o para? O paralar da yok. Ömür boyunca devlete her biçimde vergi veren halk ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçim. Varsa yoksa saray. Bu ülkeyi ne zaman batırsa ‘Yanımda olun’ çağrıları yapıyor. Hadi oradan, seninle işim olmaz. Olmayacak da. İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum.

“BU HALKA EKMEK, BATTANİYE BULMAK İÇİN TUTUKLANMANIZ GEREKİRSE; TUTUKLANIN”

Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın, dinlemeyin. Bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse; tutuklanın. Ağız dalaşı, protokoller, bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti, söz. Milyonlarca insanımız sokaklarda. İmkânı olan gece arabasında uyuyor. Binlerce canımız enkaz altında, yaralıyız. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz. Artık onarma, iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Benim Erdoğan ve sarayı ile dayanışmama gerek yoktur. Başkanlarım gün boyu yanımdaydı. Ben onlara güveniyorum. Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz, bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız. Milletime söz veriyorum.” (ANKA)