Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sözleri nedeniyle dava açacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Erdoğan’ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği, sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dava açacaklarını bildiren Çelik’in açıklaması şöyle:

“Erdoğan’ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız” (ANKA)