Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı ‘5 kuruşluk’ davayı kazandı
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı ‘5 kuruşluk’ davayı kazandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!” paylaşımında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davanın kazanıldığını duyurdu.

“HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!”

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!”

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı ‘5 kuruşluk’ davayı kazandı
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