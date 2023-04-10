Kılıçdaroğlu: Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında ‘Soğan’ notunu düştüğü bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda elinde tuttuğu soğanı göstererek “Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya, soğan. Soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ‘Soğan’ notunu düştüğü bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, son günlerde hakkında yürütülen seccade, marteniçka bileklik tartışmalarına da değindi ve yurttaşların asıl gündeminin ‘ekonomik kriz’ olduğunu belirtti.

Elinde tuttuğu soğanı göstererek konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN PKK İFTİRALARI, SECCADE ÜZERİNDEN DİN İSTİSMARI, MARTENİÇKAYI URGANA BENZETMELER GİBİ TÜRLÜ TÜRLÜ TUHAF, YAPAY GÜNDEMLERLE SİZİ, SİZLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Sevgili halkım. Geçen seçimde ‘Ustalık devri’ diye sattıkları şey, ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına, emin olun, saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyleri yok. Bakınız. (Elindeki soğanı göstererek) Asıl gündemimiz bu.

“O KALIRSA BU ELİMDEKİ KURU SOĞAN OLACAK 100 LİRA. ŞU AN BİLE BUNCAĞIZIN KİLOSU 30 LİRA”

Sevgili yurttaşlarım. Bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya, soğan. Soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

“BEN YOLUMA DÜRÜST VE SAMİMİ İSTER DİNDAR İSTER İNANÇSIZ, İSTER TÜRK İSTER KÜRT, İSTER SÜNNİ İSTER ALEVİ OLSUN, İNSAN GİBİ İNSANLARLA YOLUMA DEVAM EDECEĞİM”

Bu arada ne söyleyeyim. Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye, dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar ister inançsız, ister Türk ister Kürt, ister Sünni ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.”

(ANKA)