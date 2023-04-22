Kılıçdaroğlu: Eğer bana bir şey olursa…

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Söz konusu olan, çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, partisinin 17 Ocak 2023 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Söz konusu olan, çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz.”

Videoda ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce grup toplantısında söylediği şu sözlerine yer verildi:

“Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir; o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır, bu para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz.” (ANKA)