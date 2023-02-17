Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile Genel Merkez’deki makamında görüştü.

MİLLET İTTİFAKI, 18 ŞUBAT’TA DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu.

(ANKA)